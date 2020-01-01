Елена Бардукова С начала года новые автобусные маршруты Перми перевезли 27 тыс. пассажиров Речь идёт о маршрутах №8 и №13 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года в Перми новыми автобусными маршрутами №8 и №13 воспользовались 27 тыс. человек. Об этом сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Маршрут №8 сообщением «микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый» и автобус №13 «Песьянка — улица Милиционера Власова — Комсомольская площадь» начали курсировать с 1 января текущего года.

«Восьмёрка» идёт по ул. Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса. Далее он следует по ул. Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, ул. Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша.

«Тринадцатый» ездит по шоссе Космонавтов, ул. Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении — по ул. Белинского, с разворотом на Комсомольской площади и затем по ул. Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов.

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