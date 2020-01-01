Елена Синица В Перми начали курсировать автобусы №8 и 13 Также изменился маршрут автобуса №63 Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 1 января начали курсировать два новых автобусных маршрута: №8 и 13. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, маршрут №8 «микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый» направляется по ул. Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса. Далее он следует по ул. Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, ул. Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша.





Автобус №13 «Песьянка — улица Милиционера Власова — Комсомольская площадь» ездит по шоссе Космонавтов, ул. Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении — по ул. Белинского, с разворотом на Комсомольской площади и затем по ул. Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов.





Кроме этого, сообщается, что изменился маршрут автобуса №63 «микрорайон Крохалева — микрорайон Садовый». Начиная с 1 января, он перенаправлен на ул. Лодыгина. Затем он идёт по ул. Куйбышева, Белинского, через площадь Карла Маркса, по ул. Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, Крупской до крупного транспортно-пересадочного узла — площади Дружбы/

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