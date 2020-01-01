Елена Синица Пермские власти согласовали внешний облик новой инфекционной больницы Лечебное учреждение будет облицовано панелями белого и светло-зелёного цветов Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Перми согласовали колерный паспорт будущей инфекционной больницы

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал паспорт внешнего облика новой Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которую построят на ул. Леонова, 84. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поясняется, что основной лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением разделят на три секции. Больница будет облицована фиброцементными панелями белого и светло-зелёного цветов. Отмечается, что такое цветовое решение соответствует брендбуку поликлиник региона.

В новом корпусе больницы разместится 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет рассчитано на 80 посещений в смену.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 1 млрд руб. на строительство инфекционной больницы в Перми.

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