Елена Синица
Пермские власти согласовали внешний облик новой инфекционной больницы
Лечебное учреждение будет облицовано панелями белого и светло-зелёного цветов
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал паспорт внешнего облика новой Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которую построят на ул. Леонова, 84. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Поясняется, что основной лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением разделят на три секции. Больница будет облицована фиброцементными панелями белого и светло-зелёного цветов. Отмечается, что такое цветовое решение соответствует брендбуку поликлиник региона.
В новом корпусе больницы разместится 232 койко-места. Амбулаторно-диагностическое отделение будет рассчитано на 80 посещений в смену.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 1 млрд руб. на строительство инфекционной больницы в Перми.
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