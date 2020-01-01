Мария Сыропятова Мэрия Перми оценила земельный участок у гостиницы «Прикамье» в 13,5 млн рублей В суде назначена экспертиза для оценки стоимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельный участок в центре Перми площадью 2,9 тыс. кв. м оценён в 13,5 млн руб. Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, эта стоимость была определена по результатам оценки, проведённой по заказу мэрии. Напомним, в суде идёт процесс об оспаривании собственниками стоимости выкупа в муниципальную собственность.

Участок расположен рядом с гостиницей «Прикамье» и принадлежит АО «Отель-Прикамье», ООО «С-Сервис», а также предпринимателю Наталье Мамаевой. Зданий или иных сооружений на нём нет.

Согласно планам администрации Перми, за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования: проезжая часть, тротуар, участки под озеленение.

Судом назначена экспертиза, которая позволит определить рыночную стоимость земельного участка.

Напомним, что недавно мэрия Перми заключила с собственником другого земельного участка рядом с гостиницей «Урал» (ул. Ленина, 58) мировое соглашение. Две сотки в центре Перми были оценены в 987 тыс. руб.

В ходе начатых ранее похожих судебных разбирательств собственникам недвижимости удавалось добиться увеличения стоимости выкупа в среднем в два раза.

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