Мария Сыропятова Земельный участок в центре Перми отойдёт муниципалитету Две сотки обойдутся городскому бюджету почти в 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми заключила с собственником земельного участка рядом с гостиницей «Урал» (у.Ленина,58) мировое соглашение. В определении арбитражного суда Пермского края сказано, что за земельный участок ООО «Пермтуист» выплатят 987 тыс. руб. Таким образом, стоимость выкупа земельного участка для мэрии Перми не изменилась. Несмотря на то, что собственник первоначально оспаривал в суде стоимость выкупа.

После регистрации права собственности муниципалитета на участок за счёт этой земли будет расширена территория общего пользования, например, это может быть часть проезжей части, тротуара или газона.





Напомним, что мэрия Перми изымает и выкупает в муниципальную собственность земельные участки и другие объекты недвижимости. Собственники нередко оспаривают стоимость выкупа, зачастую увеличивая его в суде.

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