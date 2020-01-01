Олеся Максименко За год показатель аварийности на дорогах Перми снизился на 26,3% В городской администрации это связывают с ремонтом дорог и изменением подхода к зимней уборке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы администрации Перми, в 2021 году показатель аварийности на дорогах краевой столицы снизился по 26,3% по сравнению с 2020 годом: с 887 дорожно-транспортных происшествий до 654.

Повышение безопасности дорожного движения связывают с масштабным ремонтом дорог и изменённым подходом к зимнему содержанию дорожно-уличной сети города.

В частности, в 2021 году в Перми были отремонтированы 27 дорог, установлены и модернизированы 15 светофоров, благодаря чему были ликвидированы шесть очагов аварийности. Общее финансирование ремонта объектов улично-дорожной сети краевой столицы составило 1,4 млрд руб.

Кроме того, с 2019 года в Перми для зимней уборки центральных частей города стали применять материал «Бионорд», работающий при низких температурах и лучше очищающий дороги, что также положительно сказалось на безопасности движения.





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