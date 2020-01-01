Елена Бардукова За год в Перми отремонтировали 27 дорог Общее финансирование ремонта объектов улично-дорожной сети города составило 1,4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы во вторник, 16 ноября, в рамках часа депутата исполняющий обязанности начальника департамента дорог и благоустройства Перми Сергей Красильников представил доклад о ремонте и содержании дорог в 2021 году.

По словам Сергея Красильникова, в текущем году в городе был выполнен ремонт объектов улично-дорожной сети общей площадью около 1 млн кв. м на 1,4 млрд руб.

Работы ведутся в рамках сразу нескольких программ. Так, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году было выделено 605,3 млн руб. На эти средства был выполнен ремонт 18 дорожных объектов, а также установка десяти и модернизация пяти светофоров. В рамках регионального проекта «Малые дела» были отремонтированы девять объектов на 242 млн руб.

Сергей Красильников добавил также, что в 2021 году проводился капитальный ремонт и реконструкция улиц Героев Хасана, Карпинского, Краснополянская, завершено строительство дороги по улице Маршала Жукова и дороги по улице Лесной.

При ремонте дорог Перми применяется комплексный подход: помимо ремонта непосредственно проезжей части, обустраивают тротуары, заменяют бордюрные камни, устанавливают освещение, наносят дорожную разметку и т.д. В результате проведённых мероприятий количество дорожно-транспортных происшествий в городе по сравнению с 2020 годом снизилось на 28,1%.

Что касается содержания улично-дорожной сети Перми, этим занимаются 10 подрядчиков, которые следят за порядком на дорогах, тротуарах, газонах и съездах. С 15 октября все подрядчики приступили к зимнему содержанию объектов, дорожная техника готова на 100%.

Депутат Сергей Захаров отметил, что часто дорожные проекты требуют доработки и поинтересовался, планируют ли власти сделать это процесс более публичным, чтобы учесть некоторые нюансы ещё на этапе проектирования.

«Часто корректировки связаны не с тем, про проект не прошёл какое-то слушание, а с техническими моментами: например, есть подземные коммуникации, которые не всегда отображены на картах, что приводит к срыву сроков строительства или ремонта», — пояснил Сергей Красильников и пообещал учесть данное предложение в дальнейшей работе.

Депутат Сергей Овчинников отметил, что заложенные в сметах цены ниже реальных, и дорожники работают в ноль или в минус. Он поинтересовался, планируется ли корректировка контрактов.

«В 2019 году, когда заключали пятилетние контракты, мы не могли предусмотреть такое повышение цен. Но это позволило на начальном этапе приобрести новую современную дополнительную технику, подрядчики существенно обновили парки. При формировании новых контрактов нужно будет искать «золотую середину». Конечно, все эти факторы мы будем учитывать», — пообещал Сергей Красильников.

Депутат Владимир Манин спросил, когда будут капитально отремонтированы дороги по улицам Лянгасова и Соликамская. Сергей Красильников ответил, что в планах по капитальному ремонту этих улиц нет, но есть дополнительная потребность, «которую в настоящее время с Министерством транспорта мы отрабатываем».

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