В Европе обнаружили новый штамм коронавируса

Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен

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коронавирус

Фото: «Вести.Наука»

На юге Франции обнаружен новый вариант коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Heute.

Как пишет издание, неизвестный штамм выявлен медиками Марселя у нескольких путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».

Новый штамм получил обозначение B.1.640.2, уровень его угрозы или заразности пока неизвестен.

Напомним, во Франции из-за распространения омикрон-штамма последние дни фиксируют рекордное число зараженных коронавирусом — более 230 тысяч за сутки.

В России 3 января выявлено 16,3 тыс. новых заражений ковидом. Этот минимум достигнут впервые с 17 июня 2021 года.

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