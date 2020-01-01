В Европе обнаружили новый штамм коронавируса Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен Поделиться Поделиться Твитнуть

На юге Франции обнаружен новый вариант коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Heute.

Как пишет издание, неизвестный штамм выявлен медиками Марселя у нескольких путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».

Новый штамм получил обозначение B.1.640.2, уровень его угрозы или заразности пока неизвестен.

Напомним, во Франции из-за распространения омикрон-штамма последние дни фиксируют рекордное число зараженных коронавирусом — более 230 тысяч за сутки.

В России 3 января выявлено 16,3 тыс. новых заражений ковидом. Этот минимум достигнут впервые с 17 июня 2021 года.

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