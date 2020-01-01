Елена Синица В России выявлено 103 случая заражения «омикроном» Все очаги локализованы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России выявлено 103 случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие», — сказала Попова.





По её словам, все очаги локализованы. При этом сейчас уже проводится скрининг тест-системой для выявления непосредственно «омикрона».





«Мы тестируем всех приехавших из зон риска. Из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]. Количество стран увеличивается с каждым днём, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привезти нам «омикрон», мы проводим», — рассказала глава ведомства.





Она также добавила, что распространение нового штамма в России неизбежно, однако необходимо, чтобы это не стало критически тяжёлым для российской системы здравоохранения.





Ранее сообщалось, что краевой минздрав ожидает нового пика заболеваемости COVID-19 в конце января.

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