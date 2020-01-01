В Перми установили первую контейнерную площадку для мусора по новому стандарту Предложенный «Теплоэнерго» проект вызвал критику со стороны владельцев ларьков и киосков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми установлена первая контейнерная площадка для мусора, построенная по новому стандарту. Она появилась на ул. Восстания в Мотовилихинском районе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Площадка разделена на секции для различного вида отходов и огорожена с трёх сторон. Новые контейнерные площадки, заявили в ведомстве, будут способствовать популяризации раздельного сбора мусора.

Напомним, в конце прошлого года предложенный облик новых контейнерных площадок для мусора раскритиковали владельцы ларьков и киосков, так как он напоминает внешний вид нестационарных торговых объектов, что может негативно сказаться на бизнесе предпринимателей.

Окончательное утверждение макета контейнерных площадок для сбора отходов на территории Пермского края состоится не ранее февраля 2022 года. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Теплоэнерго». До этого срока в организации готовы рассмотреть все замечания. Их можно отправлять на электронную почту info@te-perm.ru.

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