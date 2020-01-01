Мария Сыропятова В «Теплоэнерго» готовы изменить внешний облик площадок для сбора мусора в Пермском крае Предложенный оператором проект вызвал критику со стороны владельцев НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательное утверждение макета контейнерных площадок для сбора отходов на территории Пермского края состоится не ранее февраля 2022 года. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе «Теплоэнерго» — регоператора по обращению с ТКО.

Представленный на заседании краевого правительства на прошлой неделе проект в настоящее время направлен на обсуждение, и в «Теплоэнерго» готовы рассмотреть все предложения и замечания. Их можно отправлять на электронную почту регионального оператора info@te-perm.ru.

Как пояснили в «Теплоэнерго», при разработке макета внешнего облика контейнерных площадок для сбора отходов они опирались в первую очередь на просьбы жителей и соответствие нормам СанПиН. По ним контейнерные площадки должны быть ограждены с трёх сторон, иметь подъездной путь и препятствовать распространению отходов рядом с мусорными баками.

Напомним, представленный проект раскритиковали владельцы киосков, поскольку предложенный внешний вид контейнерных площадок очень напоминает облик нестационарных торговых объектов. Это может негативно сказаться на бизнесе предпринимателей, занимающихся реализацией продуктов питания, да и других товаров, считают они.

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