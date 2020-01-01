Мария Сыропятова «Почему киоски с хлебом должны быть визуально похожи на мусорки?» Владельцы киосков недовольны тем, что предложенный дизайн контейнерных площадок для отходов схож с дизайном торговых объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства был представлен проект внешнего облика контейнерных площадок для сбора отходов. В ПКГУП «Теплоэнерго», где разрабатывался проект, пояснили, что пока это только эскиз, который предложен для обсуждения.

В «Теплоэнерго» отметили, что при разработке макета внешнего облика контейнерных площадок для сбора отходов опирались, в первую очередь, на просьбы жителей и соответствие нормам СанПиН. По ним контейнерные площадки должны быть ограждены с трёх сторон, иметь подъездной путь и препятствовать распространению отходов рядом с мусорными баками.

Новый дизайн мест для сбора мусора вызвал вопросы у владельцев киосков и павильонов.

Координатор ассоциации малоформатной торговли по Пермскому краю Сергей Зекунов отмечает, что внешний облик контейнерных площадок очень похож на утверждённые в Перми эскизные проекты киосков.

«Для потребителя внешний облик киосков по продаже продуктов будет неотличим от контейнерных площадок для сбора мусора, — отмечает Сергей Зекунов. — Не очень понимаю, чего хотели добиться авторы проекта единого макета контейнерных площадок. Возможно, местам для сбора мусора нужен общий облик. Но зачем нужно делать внешний вид продуктовых киосков и мест сбора мусора одинаковыми? В одном месте покупаем продукты, которые едим, в другом — выбрасываем мусор. Интуитивно возникают опасения, что это может негативно влиять на бизнес владельцев киосков и павильонов».

По мнению Сергея Зекунова, также не очень понятно, почему авторы проекта единого внешнего облика мест сбора мусора решили выделить их на фоне окружающей среды, а не «слить с естественной средой».

Представитель владельцев газетных киосков и директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта также выразил опасения относительно того, что предложенный дизайн мусорных контейнерных площадок максимально приближен к типовому эскизу пермских торговых киосков:

— Непонятно, почему киоски с хлебом в Перми должны быть визуально похожи на мусорки? Кто так решил? Чем он руководствовался и с кем обсуждал такое решение? Очевидно, что внешний вид разных по своему функционалу объектов городской инфраструктуры должен принципиально отличаться: для жителей и гостей Перми торговый киоск не должен визуально восприниматься одинаково с мусорной площадкой, так же, как, например, автобусная остановка не должна выглядеть одинаково с биотуалетом. Такие негативные визуальные ассоциации не на пользу ни жителям города, ни малому торговому бизнесу.

Заведующая лабораторией ретейл-маркетинга и исследований ПГНИУ Евгения Керзина отмечает, что дизайн, предложенный для контейнерных площадок, выглядит вполне современно. Однако, по её мнению, схожесть с продуктовыми киосками может негативно повлиять на имидж торговых объектов.

В «Теплоэнерго» пояснили, что утверждение макета контейнерных площадок для сбора отходов состоятся не ранее февраля 2022 года.

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