Мария Сыропятова Торгово-развлекательный центр в центре Перми получил название «Imall Эспланада» В планах компании-застройщика открыть торгово-развлекательный центр в январе 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Пермское УФАС

В ГК «Проспект» официально подтвердили планы об открытии торгово-развлекательного центра в Перми на ул. Петропавловской, 73а. Об этом сообщается в пресс-релизе компании-застройщика проекта ГК «Проспект». Отметим, что первая очередь многофункционального центра «Эспланада» получила название «Imall Эспланада».

Ожидается, что в январе будет подано заявление о вводе объекта в эксплуатацию.

Напомним, что в декабре 2021 года правозащитник Денис Галицкий в социальных сетях объявил о подаче жалобы в краевое УФАС на использование аббревиатуры МФЦ для обозначения в рекламе названия первой очереди торгово-развлекательного центра «Эспланада». В Пермском УФАС подтвердили получение жалобы. По сообщению пресс-службы Пермского УФАС, заявитель считает, что «использование этой аббревиатуры в продвижении торгового объекта вводит потребителей в заблуждение, поскольку под МФЦ понимаются многофункциональные центры, оказывающие населению государственные и муниципальные услуги».

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