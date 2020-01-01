Мария Сыропятова В Пермское УФАС поступила жалоба на название торгово-развлекательного центра «Эспланада» Заявитель считает использование аббревиатуры МФЦ нарушением закона о рекламе Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Проспект Групп»

В УФАС по Пермскому краю поступила жалоба на использование аббревиатуры МФЦ для обозначения в рекламе названия первой очереди торгово-развлекательного центра «Эспланада».

По сообщению пресс-службы Пермского УФАС, заявитель считает, что «использование этой аббревиатуры в продвижении торгового объекта вводит потребителей в заблуждение, поскольку под МФЦ понимаются многофункциональные центры, оказывающие населению государственные и муниципальные услуги».

Вчера, 28 декабря 2021 года, на своей странице в социальной сети правозащитник Денис Галицкий написал о том, что подал жалобу в антимонопольное ведомство. По его мнению, «использование термина МФЦ является недостоверной рекламой», поскольку он общеизвестен и закреплён в законодательстве за совершенно другими объектами.

Также правозащитника раздражает использование слова «Эспланада» в наименовании торгово-развлекательного центра.

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