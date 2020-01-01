Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Артём Абашев отправляется в Санкт-Петербург Балет «Ромео и Джульетта» в Михайловском театре пройдёт с участием «пермского десанта» Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Новый год для бывшего главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Артёма Абашева начнётся с сотрудничества с Михайловским театром (Санкт-Петербург).

В афише театра, управляемого Владимиром Кехманом, значится, что в январе состоится три показа балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева в постановке Начо Дуато (12 +). Роль Ромео исполняет Павел Савин, бывший солист Пермского балета, с 2019 года работающий в Михайловском театре. Дирижёр спектакля — Артём Абашев.

Напомним, 27 декабря Артём Абашев подал заявление на увольнение, объяснив этот поступок тем, что не может найти общий язык с новым руководством.

Сам дирижёр утверждает, что планов перебираться насовсем в Санкт-Петербург у него нет, однако подтверждаются слова генерального директора Пермского театра оперы и балета Довлета Анзарокова, сказанные в комментарии «Новому компаньону» по поводу увольнения Абашева:

«Я считаю Артёма превосходным музыкантом и убеждён, что в ближайшее время он получит предложение о работе от творческого коллектива, который соответствовал бы его таланту».

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