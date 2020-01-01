Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета остаётся без главного режиссёра Кадровые изменения комментирует генеральный директор театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

По информации «Нового компаньона», Пермский театр оперы и балета не намерен продлевать контракт с главным режиссёром Маратом Гацаловым. Контракт истекает 31 декабря, после этого должность главного режиссёра будет упразднена, а Гацалов продолжит сотрудничество с театром в новом качестве.

Что же касается ухода главного дирижёра Артёма Абашева, то его должность упразднять никто не собирается. По словам источника, близкого к театру, сейчас рассматривается несколько кандидатур и до конца сезона театр определится, кто будет его главным дирижёром.

По просьбе «Нового компаньона» ситуацию комментирует руководство театра.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— В последние годы Пермская опера переживает период интенсивного художественного обновления и роста, и в 2022 году мы продолжим планомерно расширять круг артистов, сотрудничество с которыми выводит театр к новым творческим рубежам.

Дирижёром-постановщиком нашей первой в новом году оперной премьеры станет один из лучших в мире специалистов по русской музыке Михаил Татарников — он будет работать над «Евгением Онегиным» (12+) вместе с режиссёром Владиславсом Наставшевсом. В июне в нашем театре впервые выступит замечательный молодой дирижёр Мигран Агаджанян — «Норму» (16+) Винченцо Беллини он выпустит вместе с лауреатом «Золотой маски — 2021» хореографом Максимом Петровым, который дебютирует в качестве постановщика оперного спектакля. Немало новых для Пермской оперы имён будет и в сезоне-2022/23; мы подробно расскажем о нём на традиционной пресс-конференции в начале марта.

Втягивая в орбиту Пермской оперы всё новых и новых артистов, мы одновременно продолжим работать с художниками, которые внесли серьёзный вклад в процесс творческой перезагрузки театра. Я говорю сейчас в первую очередь о Марате Гацалове, поставившем на нашей сцене два спектакля, которые стали значительными событиями на российской театральной сцене: «Дон Жуан» в его режиссуре стал номинантом на «Золотую маску» и будет показан в конкурсной программе весной 2022 года, а его трактовка «Иоланты» вошла в лонг-лист Национальной театральной премии. Должность главного режиссёра театра предполагает большое количество чисто административной работы, разумеется отвлекающей художника от его главного предназначения — творчества. Марат — востребованный театральный режиссёр, активно ставящий и в Москве, и в регионах России. Для нас очень важно, чтобы его талант реализовывался максимально полно — и на драматической, и на музыкальной сцене, и в Перми, и за её пределами. Поэтому наши взаимоотношения переходят в новый формат — театр продолжит сотрудничество с Гацаловым в качестве режиссёра-резидента, регулярно работающего на подмостках Пермской оперы. Мы уже начали подготовку его нового спектакля, премьера которого состоится в начале 2023 года, — о том, что это будет за название, мы тоже подробно расскажем на весенней пресс-конференции.

Что касается отставки Артёма Абашева, то это его решение, его право и его выбор, который я уважаю. За те два с небольшим года, что Артём провёл на посту главного дирижёра, он проделал колоссальную работу, за которую я ему бесконечно благодарен. Для меня, признаюсь, было несколько неожиданно узнать о том, что, по словам Абашева, «при новом руководстве страдает музыкальная составляющая» — напомню, что именно Артём был музыкальным руководителем и дирижёром всех четырёх премьер, выпущенных в Пермской опере с момента моего назначения директором театра. В этом смысле мне трудно бросить в него камень — музыкальное качество этих спектаклей получило высокую оценку и прессы, и профессионального сообщества. Недоумение вызывает и упрёк в «чрезмерной коммерциализации репертуара» — как музыкальный руководитель театра, Абашев принимал непосредственное участие в формировании и утверждении ближайших творческих планов театра. Всё это, впрочем, не меняет главного: я считаю Артёма превосходным музыкантом и убеждён, что в ближайшее время он получит предложение о работе от творческого коллектива, который соответствовал бы его таланту. Что же до имени нового главного дирижёра театра, то оно будет названо уже в конце этого сезона.

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