В Пермский край поступит шесть новых электропоездов «Ласточка» Два состава уже доставлены в регион Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В целях развития пригородных железнодорожных перевозок в Пермский край поступят шесть новых составов «Ласточка»: два уже прибыли, четыре должны прийти в ближайшее время. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прямой эфир губернатора Дмитрия Махонина.

Планируется запуск «Ласточек» до Чусового. СвЖД провела капремонт участков пути для увеличения скорости движения электричек.

«Уже участвовал в экспериментальной поездке — без остановок из Перми мы доехали менее чем за два часа», — отметил Махонин.

Но в приоритете запуск современных электропоездов по Пермскому центральному кольцу в рамках проекта «Компактный город». Маршрут протяжённостью 42 км должен связать лево- и правобережную части города.

Сейчас составы «Ласточек» курсируют из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск, Екатеринбург.

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