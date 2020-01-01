Под запуск «Ласточек» СвЖД провела капремонт железной дороги Пермь — Чусовой На нескольких участках уложен бесстыковой путь Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Тимофеева

К запуску скоростных электропоездов «Ласточка» Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила капремонт путей и инфраструктуры на направлении Пермь II — Чусовская (город Чусовой). Разрешённая скорость движения поездов ещё на нескольких участках увеличилась до 100 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Железнодорожники выполнили укладку бесстыкового («бархатного») пути на железобетонном основании (взамен деревянного) на перегонах Калино — Селянка, Адищево — Ляды и Комарихинская — Кутамыш Горнозаводского направления, а также заменили два стрелочных перевода на станции Калино.

Всего на развитие путевого хозяйства на данном участке дороги в этом году было направлено более 490 млн руб.

К запуску «Ласточек» на маршруте Пермь II — Чусовская дополнительно подготовлены четыре локомотивные бригады.

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