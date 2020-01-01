В результате крушения вертолёта в Удмуртии погиб один человек Ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

Крушение вертолёта Ми-2 / фото: ГУ МЧС по УР

В результате поисков найдено место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии. Транспортное средство обнаружили в Завьяловском районе республики, между населёнными пунктами Азино и Кияик, сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

На момент происшествия на борту находились два человека: 35-летний пилот Дамир Гафуров и 53-летний специалист компании «Транснефть-Прикамье» Илья Хромов. Зажатые в кабине, они провели на морозе восемь часов. На момент обнаружения оба мужчины были живы, однако вскоре после этого пилот скончался, пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет проводит проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2.

Напомним, информация о происшествии поступила 27 декабря около 15 часов. Вертолёт Ми-2, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершил жёсткую посадку. По предварительной информации, перед этим он вылетел в 13 часов с аэродрома Ижевска и совершал облёт нефтепровода.

Непосредственно перед потерей связи с вертолётом командир воздушного судна Гафуров сообщил о нештатной ситуации.

В поисковой операции приняли участие 300 человек и 80 единиц техники.

АО «Транснефть-Прикамье» — одна из крупнейших дочерних структур ПАО «Транснефть». Головной офис находится в Казани. Персонал — более 8 тыс. человек. В составе предприятия — пять районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых расположены на территории 11 субъектов РФ. АО «Транснефть-Прикамье» обеспечивает работу около 6,5 тыс. км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 35 магистральных насосных станций, 128 подводных переходов магистральных трубопроводов.

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