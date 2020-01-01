Елена Синица В авиакатастрофе под Ижевском пострадал пермяк Илья Хромов является представителем компании «Транснефть-Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

На борту вертолёта МИ-2, потерпевшего крушение под Ижевском, был представитель компании «Транснефть-Прикамье» Илья Хромов. Имя пилота вертолёта — Дамир Гафуров. Их ищут до сих пор. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, сообщение от пилота о жёсткой посадке Якшур-Бодьинском районе республики поступило в 14:15 по московскому времени.





«К поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой, Уральский авиационный поисково-спасательный центр Росавиации», — сказали агентству в МЧС.





Также в поисках участвуют беспилотники МЧС. Всего в операции задействованы 60 человек и более 20 единиц техники.

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