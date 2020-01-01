Мария Сыропятова В Перми придумали новый способ борьбы с киосками на придомовых территориях Вход в НТО оградили забором Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Котельников

Киоск по торговле цветами и сладостями по ул. Веденеева, 86 в Перми обнесли ограждением. Об этом сообщил представитель владельцев нестационарных торговых объектов в судах Дмитрий Оксюта.

По его словам, это было сделано по указанию городских властей. Само ограждение находится на тротуаре, а киоск – на придомовой территории ближайшего дома.

В пресс-службе мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, что этой осенью мэрия Перми вновь начала борьбу с киосками на придомовых территориях. Претензии городских властей связаны внешним видом, размерами и материалами, из которых сделаны нестационарные торговые объекты. Уже есть и штрафы - ч. 2 ст. 6.11.1 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства»предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Одновременно у краевых властей есть планы по развитию нестационарной торговли: число таких объектов хотят увеличить на 10% к 2025 году.

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