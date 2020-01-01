Мария Сыропятова К 2025 году число НТО в Пермском крае должно увеличиться на 10% Руководитель УФАС назвал эти темпы низкими Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Камов

В план мероприятий по содействию развития конкуренции в Пермском крае на 2022 — 2025 годы включены четыре новые отрасли — нестационарная торговля, ТКО, общее и дошкольное образование. Об этом рассказал министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

По словам руководителя Пермского УФАС, Александра Плаксина этот документ уже утвердили ФАС России.

«Показатель в 10% увеличения к 2025 году от базы 2020 года считаю низким, — отметил Александр Плаксин, комментируя планы по нестационарной торговле, — Можно ставить более амбициозные цели, ставить в плане борьбы за низкие цены на социально-значимые товары».

Плаксин отметил, что федеральными органами поставлена задача по развитию нестационарной торговли продуктами питания (хлебом, молочкой и т.д.). По его словам, даже представители федеральных торговых сетей связывают возможность снижения цен на социально-значимые продукты с уровнем конкуренции, которая растёт благодаря НТО.

Напомним, что в 2018-2019 годах в Перми проводилась реформа нестационарной торговли. Только за активный период реформы, с начала 2018 года по март 2019 года, в Перми было снесено около 900 объектов (до реформы таких объектов было около 2,5 тыс.).

В ноябре 2021 года городские власти начали активно предъявлять претензии к внешнему виду киосков и павильонов на придомовых территориях многоквартирных домов.

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