Мария Сыропятова Мэрия Перми вновь начала борьбу с киосками на придомовых территориях За внешний вид НТО предпринимателям начали предъявлять претензии Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Городские власти в ноябре начали активно предъявлять претензии к внешнему виду киосков и павильонов на придомовых территориях многоквартирных домов. Об этом «Новому компаньону» сообщили предприниматели. На некоторых уже составлены протоколы об административном правонарушении, но большинство собеседников издания пока только сходили «на разговор» в администрации районов.

Во время бесед чиновники обращали внимание на часть 2 статьи 6.11.1 закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства». Согласно ей устанавливается внешний облик нестационарного торгового объекта (НТО), а несоответствие требованиям влечёт штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Среди несоответствий, на которые указывают районные администрации, — размеры киосков и павильонов, цвет и материалы, из которых объекты изготовлены. Чиновники настаивают на соблюдении прописанных в законе правил.

По оценкам предпринимателей, стоимость изготовления и установки нового киоска в 6 и 8 кв. м начинается от 500 тыс. руб., а павильона в 28 или 30 кв. м — от 1 млн руб. Причём иные размеры правилами не предусмотрены, а индивидуальные проекты НТО не могут отличаться от них более чем на 10%.

«Мне не потянуть установку нового павильона в 28 кв. м, да и столько «квадратов» мне не нужно. А киоск в 9 кв. м для моего бизнеса слишком мал», — отмечает предпринимательница. Поэтому, по её словам, скорее всего, придётся сносить объект и закрывать точку.

По словам представителя предпринимателей в судах и директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, несколько предпринимателей уже попытались согласовать индивидуальные эскизы газетных киосков, стилизованные под типовые проекты. «Предприниматели пытаются выполнить новые требования к внешнему виду киосков, но при этом не разориться. За изготовление нового типового киоска придётся заплатить от 350 тыс. до 500 тыс. руб., при этом за 150 тыс. руб. можно модернизировать существующий киоск, чтобы по внешнему виду он был стилизован под типовой. Но для этого нужно официально согласовать такой отличающийся от типового дизайн. Пока что городской департамент экономики на заявления о согласовании таких индивидуальных проектов НТО отвечает отказом, мотивируя это тем, что вид разрешённого использования придомовой территории якобы не предполагает размещения там торговых киосков. Хотя в правилах благоустройства Перми ясно сказано, что на придомовых территориях устанавливать НТО не запрещено», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Оксюта.

При этом Дмитрий Оксюта согласен с тем, что городские власти могут предъявлять требования к внешнему виду. «Штрафы за несоответствие НТО требованиям к внешнему виду, конечно, администрация может применять, основания для этого предусмотрены в краевом законе, — говорит Дмитрий Оксюта. — Но если такие штрафы будут массовыми, то это может вызвать коллапс в отрасли малоформатной торговли. Одна часть предпринимателей из-за этого начнёт работать по серым схемам, а другая закроет свой бизнес. Пользы от этого не будет никакой. Чтобы исправить ситуацию, нужен чёткий и окончательный ответ администрации города, что НТО на придомовых территориях устанавливать можно, что никто предпринимателей оттуда не прогонит (при соблюдении требований к внешнему облику киосков), следовательно, не стоит опасаться вкладывать деньги в обновление внешнего вида существующих киосков. Ну и следует убрать бюрократические барьеры в вопросе согласования индивидуальных эскизов НТО, стилизованных под типовые проекты. И тогда добросовестные предприниматели сами активно займутся обновлением облика городских торговых киосков. А вот тех, кто не захочет этого делать даже после поддержки со стороны администрации, — вот их можно и нужно будет штрафовать».

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми поясняют, что утверждение типовых проектов вызвано реализацией единых подходов к внешнему виду НТО в целях сохранения сложившегося архитектурного облика и формирования комфортной городской среды. При этом дополнительные элементы благоустройства (под ними понимаются в том числе и НТО) могут быть размещены на придомовой территории при условии соответствия местным нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки и правилам благоустройства территории. Также должны быть оформлены паспорта благоустройства с указанием мест размещения дополнительных элементов благоустройства на придомовой территории.





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