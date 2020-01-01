Прививки от ковида поставили 2,8 тыс. иностранцев, работающих и обучающихся в Пермском крае Иммунизация данной категории является платной Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По состоянию на утро 27 декабря прививки от коронавируса в Прикамье сделали более 2,8 тыс. иностранцев. Иммунизация данной категории, в том числе иностранных студентов, проводится в отделении платных медицинских услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Как сообщили в региональном минздраве, всего в Пермском крае планируется привить от COVID-19 порядка 10 тыс. иностранных граждан.

Иммунизация осуществляется препаратом «Спутник Лайт». Стоимость медицинской услуги для иностранных граждан составляет 650 руб.

В Прикамье вакцинацию от коронавируса прошли уже 55,8% взрослого населения.

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