В Прикамье вакцинацию от коронавируса прошли 55,8% взрослого населения Прививки поставили 1 млн 123 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На утро 27 декабря в Пермском крае первичную вакцинацию от COVID-19, в том числе однокомпонентным препаратом, прошли 1 млн 123 тыс. человек — это 55,8% всего взрослого населения. Об этом сообщили в минздраве региона.

Ещё 145,2 тыс. человек начали ревакцинацию.

С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали 387,9 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше.

Специалисты минздрава напоминают, что для поддержания существующего коллективного иммунитета рекомендовано проходить ревакцинацию через шесть месяцев после проведения предыдущей вакцинации.

Напомним, в Прикамье массовую вакцинацию населения от коронавируса проводят 63 медицинские организации.

Всего на территорию края поступило 1,6 млн комплектов вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.