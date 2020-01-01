Синоптики уточнили прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни января Арктическое вторжение откладывается Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», последняя неделя года в Пермском крае начнётся с похолодания. Если в понедельник, 27 декабря, температура воздуха днём составит −10…−15°C, то к среде морозы усилятся до −16…−21°C (ночью — до −31°C).

Потепление начнётся в четверг, 30 декабря: дневная температура не опустится ниже −13…−18°C. В последний день года обещают −8…−13°C со снегом.

Умеренный снегопад и температуру в районе −10°C обещают в Пермском крае в новогоднюю ночь.

По предварительным прогнозам, сообщает «Рифей», в первые дни 2022 года в регионе сохранится относительно тёплая погода (−5…−10°C), снегопады продолжатся. Напомним, ранее синоптики предсказывали 1–2 января интенсивное арктическое вторжение.

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