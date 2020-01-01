Елена Синица Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми в новогоднюю ночь и в каникулы Резкое похолодание до −30 градусов начнётся 1 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Погода», пермяков ожидают морозные каникулы. В то же время перед праздниками, 27–28 декабря, будет теплее. В эти дни температура воздуха составит от −3 до −9 градусов. Также ожидается небольшой снег.

В саму новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, будет умеренно морозно — до − 13 градусов.





А вот днём 1 и 2 января в Перми похолодает до −30 градусов. Как отметил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин, до Рождества дневная температура понизится примерно до −25 градусов.





В городе будет переменная облачность. Начиная с 7 января потеплеет до −10 градусов.

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