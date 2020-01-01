Тревога в Пермском университете оказалась ложной
Доступ в корпус №4 возобновлён
Как сообщили в пресс-службе ПГНИУ, сотрудники Росгвардии и кинологической службы закончили осмотр и проверку здания университетского корпуса №4. Следов взрывного устройства или других угроз не обнаружено.
Напомним, утром 24 декабря в Пермский университет поступил анонимный сигнал о заложенной бомбе в корпусе №4. Все находившиеся в здании были эвакуированы, на место вызваны службы экстренного реагирования.
После проведённой проверки доступ в корпус возобновлён.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.