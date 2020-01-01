Мария Сыропятова Особая экономическая зона рядом с Осенцами может появиться к середине 2022 года Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Особая экономическая зона рядом с Осенцами может появиться уже к середине 2022 года. О планируемых сроках регистрации на заседании Совета директоров промышленных предприятий Пермского края заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, в декабре 2021 года в федеральное министерство экономического развития была направлена заявка от Пермского края о создании особой экономической зоны в Пермском муниципальном районе рядом с Осенцами. В октябре 2021 года на совете по развитию предпринимательства инвестиционный проект создания особой экономической зоны «Пермь» получил статус приоритетного.

В результате особая экономическая зона получит земельный участок в 234,77 га в Гамовском сельском поселении, в непосредственной близости от промышленного узла «Осенцы».

Стоимость инвестпроекта составит 1,3 млрд руб. В планах — привлечь 15 млрд руб. инвестиций и создать 1,5 тыс. рабочих мест.

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