В Пермском крае планируется создать особую экономическую зону Она будет иметь специализацию промышленно-производственного типа «Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья направили в Министерство экономического развития РФ заявку на создание на территории Пермского района особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Предполагается, что зона будет иметь специализацию промышленно-производственного типа «Пермь». На её территории смогут работать предприятия машиностроения, химической промышленности, обрабатывающих производств, IT, переработки пластика, судостроения.

Предприятия — участники ОЭЗ получат льготы по уплате налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налога. Режим льготного налогообложения будет действовать в течение 49 лет.

Реализация проекта позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

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