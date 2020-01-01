Мария Сыропятова В Перми утвердили стоимость льготных проездных Их могут приобрести пенсионеры, студенты, школьники, представители многодетных семей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми утвердила стоимость льготных проездных для пенсионеров, учащихся с пятого по 11-й класс, студентов ссузов и вузов, а также членов малоимущих многодетных семей. Постановление об этом было опубликовано 21 декабря 2021 года на сайте мэрии. Новации вступят в действие 10 января 2022 года.

Согласно новому тарифному меню, определены три варианта льготных проездных документов. Первый — на 30 поездок в течение трёх месяцев — обойдётся в 693 руб. Второй (также за 693 руб.) предусматривает неограниченное количество поездок в течение 15 дней. Третий (за 990 руб.) — неограниченное количество поездок в течение месяца.

Продажа проездных, которые активируются 10 января, уже началась.

Напомним, что в августе 2021 года Пермская городская дума закрепила право на бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников первых — четвёртых классов. Он будет осуществляться по школьным картам, которые совмещены с транспортными картами, и по транспортным картам льготных проездных документов. Льгота будет предоставлена до окончания четвёртого класса: в транспорте достаточно будет приложить карту к валидатору, а контролёру предъявить справку из школы. Одновременно право на покупку проездного получили члены многодетных малоимущих семей: проездной на 30 поездок будет стоить для них на 30% дешевле, безлимит на месяц — на 40%.

Стоимость проезда для пассажиров общественного транспорта Перми с 10 января 2022 года составит 33 руб. вне зависимости от способа оплаты. Льготная пересадка будет доступна только тем, у кого оформлена транспортная карта в формате электронного кошелька. Пересадка будет стоить 17 руб. и действовать, как раньше, 40 или 60 минут.

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