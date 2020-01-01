Депутаты гордумы установили бесплатный проезд в транспорте для младших школьников Дети из малоимущих и многодетных семей получат льготы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума сегодня официально закрепила право бесплатного проезда в общественном транспорте за школьниками 1-х–4-х классов. Он будет осуществляться по школьным картам с момента активации до окончания начальной школы. Кроме того, скидку на покупку проездного получили члены многодетных и малоимущих семей: проездной на 30 поездок будет стоить для них на 30% дешевле, «безлимит» на месяц — на 40%.

Как сообщил на заседании гордумы первый вице-мэр Эдуард Хайруллин, доля младших школьников в общем пассажиропотоке составляет 2,9%, малоимущих и многодетных — 5,9%. Выпадающие доходы составят около 200 млн руб., и источник их покрытия, по словам замглавы администрации, будет определён при утверждении бюджета.

Отметим, что поручение проработать вопрос бесплатного проезда для отдельных категорий депутаты гордумы дали администрации в январе 2020 года, при обсуждении тарифа. Однако, напомнил председатель комитета по городскому развитию гордумы Арсен Болквадзе, поручение тогда звучало шире — речь шла обо всех школьниках, а также о пенсионерах (в выходные и праздничные дни).

«Но мы можем вернуться к этому вопросу, — говорит он. — Сначала посмотрим, как «поедет» начальная школа. Надеюсь, что администрация подготовит расчёты, и в дальнейшем мы вернёмся к рассмотрению вопроса о расширении категорий жителей, которые имеют право бесплатного проезда и право на льготы. Вопрос на контроле, и, уверен, следующий созыв Пермской городской думы его рассмотрит и выйдет с предложениями».

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