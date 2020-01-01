Олеся Максименко В пункты выдачи Перми начали поступать проездные для новых категорий льготников Оформить их можно будет с 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В пункты выдачи и пополнения Перми поступили проездные для учащихся первых — четвёртых классов и многодетных семей. Оформить их можно будет с 20 декабря, дополнительные льготы начнут действовать с января 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В департаменте транспорта администрации Перми отмечают также, что до 10 января следующего года для членов многодетных семей продолжат действовать старые тарифы. Новые тарифы, предусматривающие скидку на оплату проезда до 50%, станет возможно подключить на карту после этой даты.

Школьники начальных классов смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд уже с 1 января 2022 года, но для этого им необходимо иметь льготный проездной — красную транспортную карту или школьную карту, совмещённую с транспортной. Если у ребёнка уже есть такая карта, ничего дополнительно подключать не требуется — льгота будет присвоена автоматически. Если карты нет, её необходимо получить. Пополнять и продлевать карту не требуется, но при поездке в транспорте ребёнок должен приложить карту к валидатору для фиксации поездки.

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