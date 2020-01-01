Мария Сыропятова На эспланаде в Перми может появиться ещё одно место под фудтрак Аренда рядом расположенного места под фудтрак обходится предпринимателю в 147,8 тыс. руб. в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми планирует выделить ещё одно место под фудтрак на городской эспланаде. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Согласно схеме, фудтрак предполагается разместить в 68-м квартале рядом с кафе-холмами (они так и не были открыты). Фудтраки — кафе-фургоны по продаже блюд быстрого приготовления и напитков. Рядом также уже расположен один фудтрак — место под него было разыграно в июне 2021 года. Оно, как и два места под фудтраки у Театра-Театра, досталось по итогам торгов предпринимателю Максиму Куделину.

Период размещения фудтраков — пять лет, под каждый предусмотрена площадка в 18 кв. м. Годовая плата за аренду места в 68-м квартале по итогам аукциона была самой высокой (147,8 тыс. руб.) среди тех, что предусматривались под фудтраки.

Напомним, о возможности появления в Перми фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схеме нестационарной торговли, предусматривающий размещение таких объектов.

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