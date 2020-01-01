Елена Синица В ТРК «Семья» может появиться новая кофейня Проект будет представлен в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация ТРК «Семья» ведёт переговоры с рестораторами об открытии новой кофейни. Об этом сообщает отдел маркетинга ТРК «Семья».

Новая кофейня должна появиться на третьем этаже первой очереди ТРК. Ранее здесь работало кафе Coffeeshop, которое закрылось в ноябре. Сейчас площадка подготовлена для нового арендатора.





Напомним, ранее также сообщалось, что в ТРЦ «Планета» открылись бургерная #FARШ и фреш-бар Vita Juice.

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