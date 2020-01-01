Елена Синица В ТРЦ «Планета» открылась бургерная #FARШ Также начал работу фреш-бар Vita Juice Поделиться Поделиться Твитнуть

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В пермском торговом центре «Планета» открылась бургерная российского ресторатора Аркадия Новикова #FARШ. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Отмечается, что #FARШ использует мраморную говядину Black Angus от компании «Мираторг». Булочки для бургеров пекутся по фирменному рецепту в собственных печах. Для тех, кто придерживается здорового питания, булочки могут заменить листьями салата.

#FARШ — совместный проект Novikov Group и агрохолдинга «Мираторг», запущенный в апреле 2015 года. С декабря 2018 года владельцы запустили франчайзинговую программу.

Бургерная находится на втором этаже, рядом с фуд-кортом. Её площадь составляет 120 кв. м.

Кроме этого, в «Планете» открылся фреш-бар Vita Juice. В меню бара фреши, смузи и коктейли. Также гости могут создать собственный напиток. Бар находится в центральном атриуме на первом этаже.

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