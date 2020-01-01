Елена Синица Работы по архитектурной подсветке зданий на Комсомольском проспекте приостановлены УФАС добивается расторжения контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС обратилось в Арбитражный суд с заявлением в отношении МКУ «Пермблагоустройство» и администрации Перми. Антимонопольщики требуют признать недействительными торги по оснащению фасадов зданий на Компросе архитектурной подсветкой и заключённого по их результатам контракта. Об этом сообщает ВЕТТА. В ведомстве «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.

Как пояснили в УФАС, найдены нарушения в проектной документации — сроки начала выполнения работ не соответствовали срокам проведения закупки. Это могло ограничить круг потенциальных участников торгов, а также повлиять на условия исполнения контракта. Всё это могло привести к невозможности его надлежащего исполнения.

Тогда Пермское УФАС выдало предписание заказчику, но оно было проигнорировано. Ведомство требует признать торги и контракт недействительными, а также принять срочные обеспечительные меры путём запрета исполнения контракта. Обеспечительные меры на данный момент приняты.

Первое заседание по иску назначено на 25 января.

Напомним, ранее сообщалось, что в целом, архитектурная подсветка должна появиться на 109 зданиях, расположенных на Комсомольском проспекте, ул. Ленина и ул. Петропавловской. Это обойдётся в 1,2 млрд руб. Работы проведут в период с 2021 по 2023 год за счёт софинансирования краевого и городского бюджетов.

Кроме этого, сообщалось, что большинство собственников домов на Компросе дали согласие на установку архитектурной подсветки.

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