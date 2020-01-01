Мария Сыропятова

В Перми на ул. Островского появился незаконный павильон по торговле пиротехникой 

Администрация Свердловского района пригрозила принудительным сносом

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пиротехника фейерверк

  Мария Сыропятова
«Новый компаньон»

На муниципальном земельном участке по ул. Островского в Перми появился незаконный павильон по торговле пиротехникой и салютами. В администрация Свердловского района  уже потребовали от владельцев убрать объект до 20 декабря. Если этого не произойдёт, то муниципальные службы демонтируют киоск в принудительном порядке. 

Напомним, что в конце 2019 года в центре Перми мэрия обнаружила сразу несколько незаконно возведённых нестационарных торговых объектов, реализующих пиротехнику. Предприниматели были оштрафованы.

В декабре 2021 года был начат снос авторынка на улице Островского. Ранее чиновники сообщали о планах разбить на его месте сквер.

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