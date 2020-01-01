Мария Сыропятова В Перми на ул. Островского появился незаконный павильон по торговле пиротехникой Администрация Свердловского района пригрозила принудительным сносом Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

На муниципальном земельном участке по ул. Островского в Перми появился незаконный павильон по торговле пиротехникой и салютами. В администрация Свердловского района уже потребовали от владельцев убрать объект до 20 декабря. Если этого не произойдёт, то муниципальные службы демонтируют киоск в принудительном порядке.

Напомним, что в конце 2019 года в центре Перми мэрия обнаружила сразу несколько незаконно возведённых нестационарных торговых объектов, реализующих пиротехнику. Предприниматели были оштрафованы.

В декабре 2021 года был начат снос авторынка на улице Островского. Ранее чиновники сообщали о планах разбить на его месте сквер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.