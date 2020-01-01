Мария Сыропятова В Перми открылся первый магазин сети «Лента» в мини-формате Он заработал в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открылся первый магазин "Мини Лента" на ул. Подводников, 29

Олег Антонов

«Новый компаньон»

Первый магазин в формате «Мини Лента» открылся в Перми по адресу ул. Подводников, 29. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети директор по интеграции и развитию форматов «Ленты» Ксения Новикова. Открытие состоялось 16 декабря.

Как уточнила Новикова в беседе с «Новым компаньоном», это новые торговые площади, арендованные «Лентой», а не наследие торговой сети «Семья».

Добавим, что в соседних домах с первой «Мини Лентой» уже работают продуктовые сетевые магазины «Магнит» (ул. Подводников, 33) и «Монетка» (ул. Советской Армии, 49).

Напомним, после завершения сделки по покупке торговой сети «Семья» в августе 2021 года федеральный ретейлер «Лента» объявил, что интегрирует в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья». Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту».

Недавно проект «Правильное вино» торговой сети «Семья» был распространён на гипермаркеты «Лента» в Перми.

В магазине на Подводников, 29 работают две кассы самообслуживания и одна обычная

Олег Антонов

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