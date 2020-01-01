Мария Сыропятова Проект «Правильное вино» будет представлен в гипермаркетах «Ленты» в Перми Речь о пятидесяти самых популярных позициях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект «Правильное вино» торговой сети «Семья» будет распространён на гипермаркеты «Ленты» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «Лента».

Речь о пятидесяти самых популярных позициях проекта. Вина поступают на прилавки напрямую от производителя, от виноделов Италии, Испании, Чили, Франции и ЮАР.

Напомним, в августе 2021 года федеральный ритейлер «Лента» завершила покупку пермской торговой сети «Семья». В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ритейлера в Перми. Цена покупки — 2,45 млрд руб. Ожидается, что в течении года «Лента» интегрирует в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья».

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