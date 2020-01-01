Мария Сыропятова На месте кондитерской «Виолет» на Компросе открылся рыбный магазин Техническое открытие состоялось 14 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Clever Fish

Мария Сыропятова

На месте кондитерской «Виолет» по адресу Комсомольский проспект, 49 начал работать магазин морепродуктов Clever Fish. Техническое открытие состоялось 14 декабря 2021 года.

Ещё один магазин морепродуктов Clever Fish работает в Верхней Курье, на ул. Борцов Революции, 8а. Также доступна опция доставки продуктов на дом или в офис.

Напомним, что на фоне локдауна в мае 2020 года была закрыта кондитерская «Виолет» на Комсомольском проспекте, 49. Решение было принято в связи с тем, что арендодатель отказался снижать арендную плату.

Согласно данным ЕГРЮЛ, по адресу: Пермь, ул. Борцов Революции, 8а зарегистрировано ООО «Клевер групп». Директор — Ольга Новоселова. С 2009 года компания занимается торговлей пищевыми продуктами.

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