Мария Сыропятова В Губахе на вершине горы откроется пиццерия Новое кафе заработает ещё до Нового года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ГЛЦ «Губаха» на вершине горы рядом с кафе Montblanc откроется кафе-пиццерия Local. Об этом «Новому компаньону» рассказал владелец пермской сети кофеен Red cup Илья Гусев.

Открытие запланировано на конец декабря 2021 года. Пиццу на тонком тесте будут готовить в дровяной печи.

«Это пицца в бруклинском стиле на тесте холодной ферментации, — отметил Илья Гусев. — В меню будут также представлены завтраки и традиционные для Red cup напитки — кофе и разнообразный чай».

Помещение кафе рассчитано на 30 посадочных мест, ещё столько же будет на открытом воздухе около очага с открытым огнём.

Помимо Local, на вершине сейчас расположено кафе Montblanc и кафе «Чуррос» с испанскими сладостями, кофе и глинтвейном.

Напомним, ранее на месте Local работала кофейня Red cup, теперь она переехала к подножию горы к кафе той же сети. У подножия также продолжают работать столовая и apres-ski bar «Полярная станция» (проект владельцев бара Smoky Dog).

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