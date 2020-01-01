Елена Бардукова Мощности кладбища «Восточное» хватит только на четыре года Новые места для захоронений найти пока не удаётся Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет Пермской городской думы по городскому хозяйству рассмотрел план мероприятий администрации Перми по организации новых мест для захоронений умерших на 2021-2022 годы.

Как пояснил председатель комитета Максим Спиридонов, данный вопрос был рассмотрен в связи с необходимостью оценки хода реализации муниципальных программ за 2020 год в части благоустройства краевой столицы.

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников сообщил, что на данный момент большинство захоронений производится на кладбище «Заозерье», расположенном в Орджоникидзевском районе Перми. Для организации новых мест для захоронения усопших в 2022 году планируется открыть кладбище «Восточное».

В настоящее время в рамках муниципального контракта с ООО «ВерхнекамПроект» выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми», результат которых отправлен на санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

«Площадь кладбища «Восточное» составляет порядка 50 га. На какой срок её хватит?» — поинтересовался депутат Марк Коробов.

«На три-четыре года», — ответил Сергей Красильников.

Он добавил также, что в настоящее время администрация Перми занимается поиском новых мест для захоронений умерших. Рассматриваются, в том числе, вопросы по организации межмуниципальных захоронений. Пока — безрезультатно, поскольку некоторые участки попадают под месторождения пресных вод, где-то имеются другие ограничения по санитарно-защитным зонам.

Член комитета по городскому хозяйству, депутат Владимир Манин предложил мэрии «обозначить сроки захоронений по каждому действующему кладбищу, и «нарисовать» общую картинку, в какие сроки у нас возможно прекращение захоронений на городских кладбищах». Данную информацию необходимо предоставить в срок до 1 марта 2022 года.

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