Ремонт водовода на улице Карпинского завершён
Подача воды в дома Индустриального района возобновится после заполнения системы
Ремонтные работы на коммунальных сетях по ул. Карпинского в Перми завершились. Специалисты «Новогора» приступили к заполнению системы водой, сообщили в пресс-службе коммунального оператора.
В ближайшее время вода начнёт поступать потребителям, но полностью водоснабжение восстановится лишь к концу дня 15 декабря.
Напомним, ремонт магистрального водовода на ул. Карпинского начался утром 14 декабря и вёлся непрерывно в течение полутора суток. Специалисты демонтировали повреждённый участок трубы диаметром 900 мм, заменили его новым и провели сварочные работы.
Коммунальная авария оставила без стабильного водоснабжения около сотни домов Индустриального района. В части квартир вода отсутствовала полностью, а в часть подавалась с пониженным давлением. Особенно пострадали жители домов, расположенных в микрорайонах Нагорный, Авиагородок, на улицах Свиязева, Карпинского и Советской Армии.
Компания «Новогор-Прикамье» принесла жильцам извинения за доставленные неудобства.
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