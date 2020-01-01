Ремонт водовода на улице Карпинского завершён Подача воды в дома Индустриального района возобновится после заполнения системы Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Ремонтные работы на коммунальных сетях по ул. Карпинского в Перми завершились. Специалисты «Новогора» приступили к заполнению системы водой, сообщили в пресс-службе коммунального оператора.

В ближайшее время вода начнёт поступать потребителям, но полностью водоснабжение восстановится лишь к концу дня 15 декабря.

Напомним, ремонт магистрального водовода на ул. Карпинского начался утром 14 декабря и вёлся непрерывно в течение полутора суток. Специалисты демонтировали повреждённый участок трубы диаметром 900 мм, заменили его новым и провели сварочные работы.

Коммунальная авария оставила без стабильного водоснабжения около сотни домов Индустриального района. В части квартир вода отсутствовала полностью, а в часть подавалась с пониженным давлением. Особенно пострадали жители домов, расположенных в микрорайонах Нагорный, Авиагородок, на улицах Свиязева, Карпинского и Советской Армии.

Компания «Новогор-Прикамье» принесла жильцам извинения за доставленные неудобства.

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