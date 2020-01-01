Вторые сутки большая часть Индустриального района остаётся без воды Ремонтные работы на водоводе на улице Карпинского продолжаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районе Перми продолжается ликвидация коммунальной аварии, в результате которой без стабильного водоснабжения остаются сотни жилых домов. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», ремонт магистрального водовода на ул. Карпинского, который начался 14 декабря, не прекращался и ночью.

Специалисты демонтировали повреждённый участок диаметром 900 мм, заменили его и сейчас ведут сварочные работы.

«Такие ремонтные работы невозможно осуществить без осушения трубы. Поэтому участок магистрального водовода, через который снабжается водой большая часть Индустриального района, был исключён из работы с 11 часов 14 декабря», — рассказал главный инженер коммунального оператора Константин Гусев.

Как сообщили в «Новогоре», в результате аварии вода в квартиры, расположенные в микрорайонах Нагорный, Авиагородок, на улицах Свиязева, Карпинского, Советской Армии, подаётся с пониженным давлением. Однако, как сообщают местные жители, во многих квартирах воды нет совсем.

После завершения сварочных работ сотрудники «Новогора» приступят к постепенному заполнению системы, что займёт ещё несколько часов.

Как сообщили в организации, для жильцов организован подвоз воды. Уточнить местонахождение автоцистерн можно по телефону 2100-680.

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