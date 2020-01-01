Из-за коммунальной аварии десятки домов в Индустриальном районе остались без воды Аварийно-восстановительные работы ведутся возле дома 79 по ул. Карпинского Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районе Перми с 10:00 14 декабря и до завершения работ произведено отключение участка водовода диаметром 900 мм для выполнения аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Карпинского, 79. Об этом сообщили в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье».

В связи с этим без регулярного водоснабжения до сих пор остаются:

— м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская);

— м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. Свиязева);

— дома 2- 58 (четн), 11-39 (нечет) по ул. Свиязева;

— дома по ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. Свиязева;

— дома 52-82 (четн), 43-65 (нечет) по ул. Леонова;

— дома 48-74 по ул. Самолетная;

— дома 3-19, 103, 105 по ул. Рязанская;

— дома по ул. В. Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанская;

— дома 45,46,47,49,51,60,64,72,72/1,72/2,72/3,72/4,93,100,101а,101б по ул. Советской Армии;

— дома 1-43(нечет), 2-22 (четн) по пр. Декабристов;

а также все дома по ул. Подводников; Шахтерская; Теплогорская; О. Кошевого; Л. Чайкиной.

Как сообщают местные жители, отключение воды и раскопки на том же аварийной участке уже проводились в субботу, 11 декабря. К концу выходного дня водоснабжение в домах было восстановлено.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по тел. 2100-600 или 068 (для звонков со стационарных телефонов).

Олег Антонов

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