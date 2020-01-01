Мария Сыропятова Руководителем ДЮЦ «Здоровье» назначена Анна Матюшева Нового руководителя предлагал трудовой коллектив Поделиться Поделиться Твитнуть

Исполняющей обязанности директора МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» (до сентября 2021 года ДЮЦ «Здоровье») назначена Анна Матюшева. Основной актив учреждения — ледовая арена «Прикамье» в Кировском районе Перми.

Анна Матюшева сменила на посту руководителя учреждения Людмилу Гаджиеву.

Ранее Анна Матюшева возглавляла спорткомплекс «Прикамье», одно из подразделений ДЮЦ «Здоровье». Сейчас она совмещает эту должность с исполнением обязанностей директора всего МАУ.

Также известно, что до перехода на работу в ДЮЦ «Здоровье», Матюшева работала замдиректора по воспитательной работе в школе №109.

Напомним, Людмила Гаджиева покинула должность директора учреждения на фоне конфликта с трудовым коллективом. В адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина было направлено письмо, в котором Людмилу Гаджиеву обвинили в увольнении части персонала и сокращении у оставшихся сотрудников заработной платы. Выход из ситуации авторы письма видели в смене руководителя, а в качестве кандидатуры на место Гаджиевой предлагали Анну Матюшеву.

В октябре 2021 года «Новый компаньон» сообщал, что Людмила Гаджиева приступила к исполнению обязанностей первого замначальника ГКУ «Центр финансового обеспечения Департамента образования города Москвы».

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