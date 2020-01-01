Олеся Максименко Руководитель аппарата администрации Перми утверждён в должности Александр Молоковских избавился от приставки «и. о.» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александр Молоковских утверждён в должности руководителя аппарата администрации Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

Бывший заместитель главы администрации Дзержинского района Александр Молоковских приступил к выполнению новых обязанностей 12 октября. Он сменил на этой должности Светлану Ивашкину, покинувшую пост после истечения срока трудового контракта.

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