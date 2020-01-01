Олеся Максименко
Руководитель аппарата администрации Перми утверждён в должности
Александр Молоковских избавился от приставки «и. о.»
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Александр Молоковских утверждён в должности руководителя аппарата администрации Перми, сообщает пресс-служба мэрии.
Бывший заместитель главы администрации Дзержинского района Александр Молоковских приступил к выполнению новых обязанностей 12 октября. Он сменил на этой должности Светлану Ивашкину, покинувшую пост после истечения срока трудового контракта.
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