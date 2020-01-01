Александр Молоковских назначен и. о. руководителя аппарата администрации Перми Он приступил к исполнению обязанностей 12 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Аппарат администрации Перми возглавил бывший заместитель главы администрации Дзержинского района Александр Молоковских, сообщили в пресс-службе мэрии. Он приступил к выполнению новых обязанностей 12 октября.

В функции руководителя аппарата мэрии, в частности, входит реализация задач в сфере совершенствования системы муниципального управления, института муниципальной службы, реализации действующего законодательства о противодействии коррупции.

Он также занимается вопросами оргобеспечения планирования, подготовки и проведения мероприятий главы города, вопросами международного и межмуниципального сотрудничества, организацией рассмотрения обращений граждан.

Александр Молоковских родился 6 января 1987 года в Перми, в 2009 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».

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