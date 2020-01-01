Елена Бардукова Мэр Перми не стал продлевать контракт с главой Индустриального района С октября должность временно займёт заместитель районного главы Евгений Гилёв Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми, мэр города Алексей Дёмкин на стал продлевать трудовой контракт (истекает 1 октября) с главой Индустриального района Александром Ивановым. Временно исполнять обязанности будет его заместитель Евгений Гилёв.

В качестве основного претендента на должность главы Индустриального района Перми рассматривается бывший министр промышленности, инноваций и науки, руководитель ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин.

Также в мэрии рассказали, что сегодня — последний рабочий день руководителя аппарата администрации Перми Светланы Ивашкиной и начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям городской мэрии Лидии Королёвой. Кто займёт их должности, пока неизвестно.

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